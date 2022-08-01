فن ومشاهير

ليلى أحمد زاهر تنشر صورا على الشاطئ.. والجمهور: "عروسة البحر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، صورا لها أمام البحر في أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا.

وظهرت ليلى في الصور على الشاطئ، عبر حسابها على إنستجرام، وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "إيه الحلاوة دي"، "حلاوتك"، "ما شاء الله"، "جميلة أوي"، "قمر"، "لولي"، "عروسة البحر".

وشاركت ليلى أحمد زاهر في دراما رمضان 2022 بمسلسل "في بيتنا روبوت 2".

وعرض مسلسل "في بيتنا روبوت 2" على قناة "الحياة"، وشارك في بطولته: شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى أحمد زاهر، هشام جمال، ودنيا ماهر، وإخراج أسامة عرابي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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