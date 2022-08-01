الجمهور يعلق على أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب: فتاة عادية وقمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت جنا ابنة الفنان عمرو دياب متابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، فيديو استعرضت من خلاله إطلالتها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو، ومن بينها: "رائعة، انتي جميلة جدا، حبي، قمر ما شاء الله، جميلة، العسل بزيادة، إيه يا جوجو بتحلوي على طول كده، قمرين دول ولا عينيكي، فتاة عادية".

كانت جنا قد احتفلت في يوليو الماضي بعيد ميلادها، بحضور شقيقتها كنزي وعدد كبير من أصدقائها المقربين، ونشرت صورًا ووجهت الشكر لكل أصدقائها الذين حضروا، واصفة الاحتفالية بأنها أفضل عيد ميلاد، لافتة إلى أنها ستنشر المزيد من الصور لاحقا.