درة تظهر بفستان قصير.. والجمهور:"أعظم ما أنجبت تونس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة درة، بفستان قصير، في أحدث إطلالة لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت درة، الصور، عبر حسابها على إنستنجرام، وعلقت: "أفضل وأجمل الأشياء لا يمكن رؤيتها أو حتى لمسها، يجب أن يشعر بها القلب".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "إيه الجمال ده"، "جمالك"، "قمر حبيبتي"، "أشيك واحدة"، "الجمال ألف"، "عسل"، "أعظم ما أنجبت تونس".

يذكر أن درة عرض لها مؤخرًا فيلم "جدران" على منصة واتش إت، تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، تأليف هيثم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة، بطولة درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبدالحليم، فراس سعيد.