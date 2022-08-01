شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: لجأنا لشركة "POD" لتنظيم مهرجان القاهرة للدراما لأنهم محترفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمى، ضيفا في برنامج "الحياة اليوم"، للإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، وتحدث أشرف أزكى عن بداية فكرة مهرجان القاهرة للدراما، قائلا: "النقابة طول عمرها خدمية ويقال ان النجوم بعيدة على النقابة وقررنا نتجمع ونحط مشاكلنا وأحلامنا وطموحنا أمانا وعملنا لكل ملف لجنة".

وأضاف أشرف زكى: "عملنا لجنة تأسيسية وقررنا أن لازم يكون في مهرجان للدراما التليفزيونية، ولازم يكون له اليات وفعاليات، وواجهت أنا وزملائى مشكلتين أول حاجة تنظيم المهرجان هايكون إزاى ولجأنا لشركة POD وبشكر أستاذ عمرو الفقى وأستاذ جمال صلاح ومعاهم فريق رائع ومهما قلت مش هاديهم حقهم والحقيقة شالوا من علينا عبء كبير جدا وهما محترفين بدرجة كبيرة بشكل نفخر به.

وتابع أشرف زكى: تانى مشكلة إزاى نجيب لجنة تحكيم لما تطلع نتيجة الكل يحترمها ويصدقها، فاخترنا المخرجة الكبيرة إنعام محمد على، ومعانا في اللجنة إيهاب فهمى، أشرف طلبة، عزوز عادل، مصطفى حجاج، داليا البحيرى، بشرى، صابرين، لقاء سويدان، نجلاء بدر.

واستكمل أشرف زكى: "صابرين قالتلى عارف مين أحسن حد يكون رئيس للمهرجان فقلتلها مين قالتلى يحيى الفخرانى فقلتلها المهم أنه يوافق وكلمته فعلا وقالى طلاما في خدمة الفن والنقابة والصالح العام أنا جاهز معاك، وشرفنا برئاسة يحيى الفخرانى للمهرجان".