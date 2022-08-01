شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الرسمي للموسم الجديد من Andor قبل عرضه فى سبتمبر المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لسلسلة Andor المنتظر عرض حلقاتها الجديدة في سبتمبر المقبل عبر منصة ديزني بلس، عن التريلر الأول للعمل الدرامي عبر مختلف منصاتها الرسمية، لتعلن عن الملامح الأولى للمسلسل، وسرعان ما لقي التريلر تفاعلا كبيرا من عشاق العمل المنتظر.

مسلسل Andor تدورأحداثه قبل أحداث"Rogue One"، حيث ستكشف سلسلة "Andor" منظورًا جديدًا من مجرة​​Star Wars، مع التركيز على رحلة Cassian Andor لاكتشاف الفرق الذي يمكن أن يحدثه، ويعرض المسلسل حكاية التمرد المتزايد ضد الإمبراطورية وكيف انخرط الناس والكواكب في هذا الأمر، وتعد هذه الفترة، فترة مليئة بالخطر والخداع والمكائد حيث سيشرع كاسيان في الطريق الذي سيحوله إلى بطل متمرد.

يعود دييجو لونا بشخصية كاسيان أندور وينضم إليه أعضاء فريق التمثيل جينيفيف أورايلي وستيلان سكارسجارد وأدريا أرجونا ودنيز غوف وكايل سولير. المنتجون التنفيذيون هم كاثلين كينيدي وساني ووهلينبيرج ودييجو لونا وميشيل ريجوان، توني جيلروي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".