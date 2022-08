شكرا لقرائتكم خبر عن منصة HBO تطرح مسلسلها الشهير Game Of Thrones بتقنية 4k.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن عزم المنصة الأمريكية الشهيرة HBO، طرح مسلسلها الأشهر في تاريخ التلفاز Game Of Thrones بتقنية عالية الجودة 4k خلال الفترة المقبلة عبر المنصة، لتتيح لعشاق السلسلة مشاهدة الحلقات الأولى من العمل بتقنية عالية ومعالجة جودة التصوير التي تم طرحها في المواسم الأولى من العمل، وفقاً لصحيفة فاريتي.

وعلى جانب آخر، غاب جورج مارتن، مؤلف المسلسل الشهير Game of Thrones، عن العرض الأول لمسلسل House of the Dragon، بعد أن أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ووفقًا لموقع "إن دى تى فى" أبلغ كيسى بلويز كبير مسئولى المحتوى فى HBO و HBO Max، الجمهور فى العرض الأول للمسلسل بلوس أنجلوس عن غياب مارتن.

وقال: "كنت سأبدأ اليوم بتقديم جورج آر آر مارتن، وأخبرك كم هو رائع أن يكون جورج في الرحلة معنا، لسوء الحظ، أصيب جورج بكوفيد 19، لذا فهو ليس هنا، أعتقد أنه على ما يرام، لذلك لا داعي للقلق".

وأضاف: "أردت أن أخبرك كم هو ممتع وكم نحن محظوظون لوجود مهندس هذا العالم معنا في هذه الرحلة، لقد كان رائعًا".

وشاركت الصفحة الرسمية لمسلسل Game of Thrones، صورة للكاتب العالمي جورج آر مارتن، مؤلف رواية الجليد والنار، التي استوحي منها المسلسل، عبر حسابها بموقع تويتر، وهو يجلس على العرش الحديدي الشهير في أحداث العمل الدرامي الشهير، تزامنًا مع بدء العد التنازلي للمسلسل الجديد المشتق من احدث الرواية والذى سيأتي بعنوان House of the Dragon المقرر طرحه يوم 21 أغسطس المقبل عبر الشبكة الأمريكية HBO.