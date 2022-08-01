شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المطرب العالمي دريك بكورونا وتأجيل حفله Young Money Reunion والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر أجنبية، عن إصابة النجم العالمي دريك – drake بفيروس كورونا، بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية، وتأجيل حفله الموسيقي المقبل Young Money Reunion وهو الجزء الأخير من جولته الموسيقية التى تستمر لمدة ثلاثة أيام والذي يطلق عليها "October World Weekend" ، والذي كان من المقرر أن يقام في Toronto's History، اليوم الإثنين.

ونشر مغني الراب شرحًا حول مشاركة قصصه على Instagram تفيد بأنه أثبت إصابته بفيروس COVID، مؤكدا أن لم الشمل، الذي يضم نيكي ميناج وليل واين، ستتم إعادة جدولته إلى أقرب موعد ممكن وأنهى ملاحظته التي أعرب فيها عن أسفه لأنه خذل جماهيره في عطلة نهاية الأسبوع.

النجم العالمى دريك استطاع أن يحقق إنجازا جديدا فى عالم صناعة الموسيقى والغناء، فقد سيطر النجم الشهير دريك البالغ من العمر (34 عاما) على المراكز الثلاثة الأولى بقائمة "Billboard Hot 100" وبذلك يصبح دريك أول نجم على الإطلاق يحقق هذا الإنجاز التاريخى.

وسبق أن حقق النجم العالمى دريك، إنجازا حيث أصبح أول فنان على الإطلاق يتجاوز 50 مليار تدفق مُجمع على "Spotify" وهى خدمة بث موسيقية رقمية تتيح الوصول إلى ملايين الأغانى، وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة، أبرزها "ام ان اى".

يعد مغنى الراب الشهير واحدا من أهم وأشهر النجوم الذين لهم بصمة مميزة فى خدمة البث المباشر، حيث حصدت أغنيته "God’s Plan" لعام 2018 وحدها 1.67 مليار تدفق وهو رقم ضخم جدا بالمقارنة بعدد من أهم نجوم الغناء فى العالم.

فقد أعلن "Chart Data" موقع بيانات الرسم البيانى أن دريك قد تجاوز 50 مليارا من التدفقات المجمعة على Spotify وهو إنجاز جديد ومذهل حاول الكثير من نجوم الغناء تحقيقه، لكن شعبية دريك وقدرته المذهلة على خطف الأنظار كانتا السبب الرئيسى لهذا الإنجاز.