شكرا لقرائتكم خبر عن أعلنت إفلاسها.. هل تكون خدعة جديدة من آمبر هيرد للهروب من غرامة جونى ديب؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت قصة أزمة الفنانة آمبر هيرد، وطليقها جوني ديب إلى الواجهة مجددا، إذ أعلنت هيرد إفلاسها وذلك بسبب الرسوم القانونية الباهظة التي تكلفتها.

وبعد فوز النجم العالمي جوني ديب في دعوى التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، وبعد تداعيات الحكم واستئنافه، تقدّمت الممثلة الأمريكية بطلب تعلن فيه الإفلاس، وذلك قبل 21 يوليو 2022.

واستأنفت أمام المحكمة بشأن حالة مواردها المالية وتراجعت عن مدفوعات التسوية. وعند التماسها للحكم، طلبت بطلانه بأكمله، بسبب افتقارها إلى الأموال الكافية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.