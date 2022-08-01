شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث أعمال جايسون موموا المنتظرة بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ 43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الاثنين مع عيد ميلاد النجم جايسون موموا الـ 43، والذى يأتي بالتزامن مع انتظاره واحد من أبرز اعماله الذى ينتظرها جمهوره ومحبيه خلال الفترة المقبلة، إذ يعتبر أول اعماله بعد احتفاله بعيد ميلاده، وهو الممثل في الجزء الثالث من مسلسل see، الذى سيتم طرحه على أحد المنصات في الـ 26 من شهر أغسطس، ومن المفترض أن يحقق نجاح جماهيري كبير إذ يعول الكثيرون عليه للاستمرار في حالة النجاح الذى حققها الجزأين السابقين.



جايسون موموا

من ناحية أخرى كشفت الشركة المنتجة للفيلم المنتظرAquaman 2 عن تأجيل طرح عرض الفيلم في دور العرض السينمائي، ومن المقرر أن يطرح الفيلم الجديد تحت اسم Aquaman and the Lost Kingdom، وكان من المفترض أن يصل دور العرض المختلفة حول العالم في 16 ديسمبر من العام الجاري 2022، لكنه سيطرح في 17 مارس من العام المقبل 2023.

وكان الجزء الأول من فيلم Aquaman حقق إيرادات وصلت إلى مليار و148 مليونًا و161 ألف دولار، حيث طرح في 7 ديسمبر من عام 2018، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "screenrant"

وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلا للعالم.