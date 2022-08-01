شكرا لقرائتكم خبر عن خلال تكريمه.. المخرج المسرحى أحمد إسماعيل: أخويا اللى حببنى فى المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهرجان القومي للمسرح المصرى ندوة وحفل توقيع كتاب المخرج المسرحى أحمد إسماعيل، وأدارت اللقاء الناقدة رشا عبد المنعم مؤلفة الكتاب، بحضور رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل وكوكبة من المسرحيين، منهم الناقد محمد الروبي والناقدة مى سليم والفنان محمد عزت، والفنان الكبير عزت زين، والفنان محمد فوزى، والناقد جمال عبد الناصر رئيس المركز الإعلامي للمهرجان وآخرين.

فى البداية قالت الناقدة والكاتبة رشا عبد المنعم، "أنا فخورة بالكتابة عن المخرج الكبير أحمد إسماعيل، فمجرد اقتران اسمى بأحمد إسماعيل شرف عظيم جدا، والتجربة بالنسبة لى كانت عميقة، رغم أنها مخيفة، ولكنى قمت بالاطلاع علي السيرة الذاتية والتجربة الفنية، وللحق فقد منحنى مادة ثرية للكتابة عنه وكان مخلصا فى عطائه لى، والكتاب أعتبره تجربة إنسانية وتوثيقية لمنهج الفلاحيين وحياتهم".

وتحدث المخرج أحمد إسماعيل خلال الندوة قائلا، "أشفقت على الناقدة والكاتبة رشا عبد المنعم فى تعرضها للكتابة عنى لأن مسيرتي متشعبة ولدى أكثر من مستوى فنى فى مشواري المسرحي، فقد عملت على 6 مستويات خلال 40 سنة، وسأعرض لكم فيديو يوضح ويشرح مشاريعي المختلفة".

وأضاف، "شقيقي الأكبر كان يحب المسرح ويذهب إليه وحببني فيه، ومن أقاربى المفكر صبري حافظ الذى كان يمنحني الكتب المهمة لقرائتها، وكل ذلك شكل وجداني الثقافي فاحببت المسرح ، وايضا الفنان الكبير محمود مرسي كان يدرس لي واستفدت جدا منه وكانت مادته التي يدرسها لنا في غاية الاهمية .

وأوضح المخرج الكبير أيضا أن جمهور شبرا بخوم هو أستاذي ومعلمي الأول ، والدكتور ناجي شاكر والأستاذ علاء الدين من الأساتذة الذين تعلمت منهم .

وأضاف، عندما سافرت فرنسا أخضعت المرحلة الأولى من مشروع "شبرابخوم" للدراسة ، وكنت أتساءل لماذا المسرح في مصر محدود جداً قياسا بتعداد السكان؟ وتوصلت إلى الإجابة وهي عدم تفاعلنا مع ذائقته الجمالية والفنية، وفي فرنسا أدركت أن مشروعي في شبرابخوم تجربة مهمة وأن مصر وقراها من أعظم الدول ، وشبرابخوم بالتحديد بالنسبة لي هي اعظم بلد .

حضر الندوة بعض الذين شاركوا في أعمال ومشاريع المخرج الكبير أحمد إسماعيل ومنها مسرح الجرن ومشروعه في قرية شبرابخوم ، وغيرها من المبادرات والمشاريع المسرحية الرائدة .