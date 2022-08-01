شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تشارك بفيلمى "نزوح" و"السباحتان" في مهرجانى فينسيا وتورونتو السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة كندة علوش خلال الفترة المقبلة بفيلمين ينافسان فى أكبر المهرجانات العالمية هما، مهرجان فينسيا الدولى، ومهرجان تورنتو السينمائى الدولى.

حيث تشارك بفيلم "نزوح" للمخرجة سؤدد كعدان والذى سيشهد عرضه العالمى الأول بالدورة 79 من مهرجان فينسيا السينمائى الدولي، فى الفترة من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر، ويشارك الفيلم فى مسابقة Orizzonti Extra.

وتدور أحداث الفيلم فى سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر الصبى بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة (كندة علوش) على الرحيل وتدخل فى صراع مع زوجها معتز الذى يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان ويشارك فى بطولته مع كندة، كل من سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، ودارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار.

كما تشارك كندة علوش بفيلم "السباحتان"، والذى تم اختياره لافتتاح دورة هذا العام من مهرجان تورنتو السينمائى الدولى فى الفترة من 8 إلى 18 سبتمبر، حيث سيشهد الفيلم عرضه العالمى الأول فى قاعة روى تومسون الشهيرة.

يقدم الفيلم القصة الحقيقية للسباحتين السوريتين يسرا وسارة ماردينى اللتين اضطرتهما الحرب إلى الهرب من دمشق بالسباحة عبر أمواج البحر المتوسط وصولاً إلى المنافسة فى دورة الألعاب الأوليمبية فى ريو دى جانيرو عام 2016.

"السباحتان" من إخراج سالى الحسينى فى ثانى تجاربها الروائية الطويلة بعد فيلم أخى الشيطان الذى شهد عرضه العالمى الأول فى مهرجان سندانس عام 2012 ونال جوائز من مهرجان لندن السينمائى التابع لمعهد السينما البريطانى ومهرجان برلين السينمائى الدولي. وشاركت الحسينى فى كتابة الفيلم مع البريطانى جاك ثورن مؤلف فيلم Enola Holmes..

يشارك كندة علوش فى بطولة فيلم السباحتان كل من الشقيقتين منال وناتالى عيسى، على سليمان، وأحمد مالك مع جيمس كريشنا فلويد وماتياس شوايغوفار.