شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك أمام جايسون موموا في الجزء الثانى من فيلم Aquaman.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيظهر الممثل العالمى بن أفليك بـ دور باتمان في فيلم Aquaman And The Lost Kingdom، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، حيث تم تأكيد مشاركة الممثل أمام بطل الفيلم جيسون موموا.

ونشر موموا صور جمعته بـ أفليك وعلق عليها قائلا:" توحد بروس وآرثر، أحبك وأفتقدك يا بن".



بن أفليك وجايسون موموا



بن أفليك وجايسون موموا

وكانت قد كشفت الشركة المنتجة للفيلم المنتظرAquaman 2، عن تأجيل طرح عرض الفيلم في دور العرض السينمائي، ومن المقرر أن يطرح الفيلم الجديد تحت اسم Aquaman and the Lost Kingdom، وكان من المفترض أن يصل دور العرض المختلفة حول العالم في 16 ديسمبر من العام الجاري 2022، لكنه سيطرح في 17 مارس من العام المقبل 2023.

وكان قد حقق الجزء الأول من فيلم Aquaman إيرادات وصلت إلى مليار و148 مليونًا و161 ألف دولار، حيث طرح في 7 ديسمبر من عام 2018، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "screenrant"

وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلا للعالم.

الفيلم بطولة جايسون موموا، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.