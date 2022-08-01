شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطرح "بقيت أخاف" ثانى أغنيات ألبومه "يستاهل بوستين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان رامى جمال، منذ قليل، أغنيته الجديدة بعنوان "بقيت بخاف"، وهى ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يستاهل بوستين"، والأغنية من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان غريب، وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

ويضم الألبوم الجديد 12 أغنية وسيتم طرحها بشكل متتابع بشكل يومى، ومن أسماء الأغنيات "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف صعب"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كده".

وتعاون رامى جمال فى الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمة، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد، ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

أما الموزعين أحمد إبراهيم، توما، إلهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبد المنعم، أسامة الخطيب، يحيي يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.

وكان رامى جمال، قد روج لألبومه الجديد، قائلًا: "شكراً لشركتنا وشكراً لكل المبدعين وكل فرد شارك في الألبوم ده وفى كل خطوة عملناها لفنان هو نتيجة لتعب وحب ومجهود كل الصناع، وما كان ليكون من غيرهم وعد إن شاء الله تتبسطوا جاهزين ولا إيه".