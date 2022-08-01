شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى يناقش رواية "الحبار" لـ شادى مقار بحضور نجوم الفن غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام غدا الثلاثاء حفل توقيع ومناقشة رواية «الحبار» الصادرة عن بيت الحكمة للروائي والمنتج شادى مقار، فى الخامسة مساءً، بمقر مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، ويناقش الرواية كل من المخرج عادل أديب، والكاتب الصحفى والناقد طارق الشناوى، والفنان إيهاب فهمى، والناقد د.شوكت المصري.

ومن المقرر أن يحضر المناقشة نخبة كبيرة من نجوم الفن والمنتجين منهم المنتج ريمون مقار، والمنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز، إضافة إلى نجوم مسلسل «ملف سري» الذى عرض فى السباق الدرامى الرمضانى المنقضى.

ويكشف «مقار» خلال المنافسة عن نيته حول تحويل الرواية إلى مسلسل تليفزيوني خلال الفترة المقبلة.

رواية "الحبار" تسلط الضوء على إحدى أخطر القضايا التي تواجه مجتمعاتنا، وتصحبك إلى عالم مثير، يواجه فيها البطل "فارس المصري" أخطارًا أراد أن يتصدى لها بنفسه، في عالمٍ تتشابك فيه الجريمة، والقانون، والمعاني الإنسانية الغائبة التي لها يثبت فيها البطل أنها لا تزال ممكنة.

من أجواء الرواية: "اختلاف الإيقاع يصنع لحنًا جديدًا، ودون لحن جديد تظلُّ الأغنيات رتيبة، أنت وحدك من يستطيع تغيير الإيقاع واللحن لِتُبهرَ الأسماع.لم يكن قد تبقى لفارس في هذا السجن سوى شهر واحد فقط، لكنه قرر الهروب في هذا التوقيت بالذات، إنه الحبّار؛ الحبار الذي ينتظر فريسته دائمًا هكذا دونما حراك، حتى يظن من يراقبه أنه تجمد أو فقد الحركة أو ربما الرغبة في الافتراس نفسها، ينقضُّ على فريسته في التوقيت المناسب له وحده، ظافرًا بغنيمته ومعلنًا انتصاره في معركةٍ من جولةٍ وحيدة لا مجال فيها لعودة الخصم للانتقام أبدًا".

وتدور أحداث الرواية حول رجل لديه قدرة عالية على التحمل والصبر وهو يشبه الحبار في التكيف على الظروف ولكنه يتعرض لمشاكل وتتعرض ابنته للاذي ويظن أنها توفت ويحاول أخذ حقها ويكتشف عوالم جديدة من حوله في تجارة الأعضاء وغيرها، والقصة مبنية على الإثارة والتشويق.