شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تحيى ذكرى رحيل سعيد صالح: فى غيابه مفتقدين الضحكة والابتسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة نبيلة عبيد ذكرى رحيل الفنان سعيد صالح، عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت مقطع فيديو من فيلم توت توت الذى جمعهما سويا.

وكتبت نبيلة، "فى مثل هذا اليوم ترك الصديق والزميل العزيز سعيد صالح دنيتنا وراح عند خالقه وساب جوانا حزن كبير على رحيله، وكل يوم بنفتقد فى غيابه الضحكة والابتسامة والمواقف الحلوة، وده مشهد بيجمعنا من فيلم توت توت واللي عمل فيه سعيد صالح دور كبير رائع وكان من أسباب نجاح الفيلم فى ذكرى هذا الرجل الجميل".



نبيلة عبيد

كشفت نبيلة عبيد مؤخراً عن تفاصيل خطوتها فى توثيق رحلتها الفنية من خلال إذاعة القاهرة الكبرى، وقالت خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، إن البرنامج اسمه "مع نبيلة" وسيتناول منذ بدايتها وهى فى مرحلة المدرسة وحبها للسينما وترددها على دور العرض حتى أصبحت ممثلة.

وأضافت، "كنت دايمًا بشوف كبار الفنانين عشان أعرف إزاى وصلوا لكده وكنت بفكر دائمًا فى الاتجاه ده مع الحفاظ على دراستى وحرصت على الاتجاهين سويًا، وظللت بهذا الشغف حتى التقيت المخرج عاطف سالم بالاضافة للمخرج والمنتج الكبير حلمى رفلة وشركات التوزيع زى دولار فيلم كل هؤلاء وقفوا بجواري".

وتابعت، "سأتناول رحلتى وما لا يعرفه الناس وكيف كان وقتها تحضير النجم وتأهيله للاستمرار لفترة طويلة كفنانة ونجمة مش بس تطلع فيلم وتختفي، وهحكى عن كل الناس اللى وقفوا معايا فى كل أعمالى زى رابعة العدوية وكيفية الإلقاء والمناجاة وحول أسباب اختيارها للإذاعة قالت نبيلة عبيد: "الفكرة منذ ثلاث سنوات لكن الفرصة جاءت الآن، وهحكى بطبيعتى وبأريحية شديدة".