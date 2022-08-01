شكرا لقرائتكم خبر عن التونة السبب.. هشام المليجى يكشف سبب تعرضه لوعكة صحية مؤخراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان هشام المليجي عن تعرضه لوعكة صحية من خلال حسابه على موقع فيس بوك، مؤكداً أن السبب يعود لتناوله "ساندوتش تونة"، حسب قوله، وكتب: "اللي حصلي إني نزلت مستعجل من البيت عشان كنت مسافر مع الأصدقاء فعديت اشتريت سندويتش تونة من محطة بنزين ف الطريق.. بعدها بساعات تعبت جدا وحسيت بإعياء شديد واغمي عليا والحمد لله إني كنت مع صحابي ولما فوقوني قعدت ارجع حوالى 4 ساعات.. مبسوط جدا إنى مظروتش الدنيا لا فى بيت صديقي المضيف ولا عربية صاحبي النظيف، شكرا لأصدقائي اللي أزعجتهم وبوظتلهم اليوم".



هشام المليجي

وكان هشام المليجى أكد فى تصريحات تليفزيونية سابقة سبب عدم زواجه إلى الآن قائلاً، "مكنتش فاضى أتجوز لأن الزواج مهم جدا، وبالتالى لازم الواحد يأجله لآخر حاجة فى حياته وبالنسبة للأطفال فمحدش ضامن يجيبهم، وعموما أنا معنديش حاجة أخجل منها والموضوع كبير مفيش نصيب".

وأضاف المليجى، "بنت الجيران كانت الحب الأول فى حياتى أما باقى البنات اللى حبتهم طلعوا عينى".

وعن أزمته فى فيلم بوحة مع النجم محمد سعد قال: "كنت غاضبا أنا ومى عز الدين بسبب حذف بعض مشاهدنا، بس مفيش أى خلاف بينى وبين أى فنان".

ومن أشهر أعمال هشام المليجى أفلام "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" و"ضحك ولعب وجد وحب" و"بوحة"، وفى الدراما: "العصيان" و"شجر الأحلام" و"حارة اليهود"، وغيرها.