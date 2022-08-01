شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة تشاهد النسخة النهائية من فيلم "تحت تهديد السلاح" تمهيداً لطرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، إن الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة خالد عبد الجليل، وأعضاء المصنفات يشاهدون النسخة الأخيرة من فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة النجم حسن الرداد ومى عمر، مشيراً إلى إنه من المقرر أن يطرح الفيلم في دور العرض السينمائى خلال الشهر الجارى، ولم نستقر على موعد نهائي لطرحه.

وفى سياق آخر، يستعد ايضاً احمد السبكى لطرح فيلم "أنا لحبيبى" بطولة النجمان كريم فهمى، وياسمين رئيس، وبيومى فؤاد وأحمد حاتم، ومحمد الشرنوبى، وعدد أخر من الفنانين، تاليف محمود زهران، إخراج هادى الباجورى

يذكر أن فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مى عمر، فتحى عبد الوهاب، شيرين رضا، أحمد بدير، عمرو عبد الجليل، وعدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف أمين بهجت قمر، إخراج محمد حماقى .