شكرا لقرائتكم خبر عن ولا كأنها ولدت.. جينيفر لورانس تستعيد رشاقتها بعد إنجاب طفلها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الأم الجديدة جينيفر لورانس بجسد ممشوق بعد الولادة، عندما التقط "البابارتزى" صورا لها أثناء ذهابها لتناول القهوة، حسبما نشر موقع ديلى ميل.



جينيفر لورانس

وفقدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا الكثير من وزنها، وهو ما اتضح فى إطلالتها، حيث ارتدت "كروب توب" أسود كشف عن بطنها المسطح بعد الولادة وبنطلون جينز فضفاض وذلك عندما شوهدت فى قرية ويست فيليدج فى مانهاتن.



جينيفر لورانس

وفى فبراير، رحبت الفائزة بجائزة الأوسكار بطفلها الأول الذى تشاركه مع زوجها كوك مارونى، 38 عامًا.



جينيفر لورانس

وسبق وأكدت التقارير مؤخرا أن جينيفر لورانس وزوجها يحاولان البحث عن خطوة جديدة فى حياتهما بعد الترحيب بطفلهما الأول فى فبراير الماضى، إذ رصدتها أعين المصورين وفقا لأكثر من موقع أجنبى أكدوا أن الممثلة الشهيرة تستعد بصحبة زوجها للانتقال لمنزل جديد يعيشان فيه.

وأضاف تقرير الديلى ميل أنهما مؤخرًا تم رصدهما أثناء معاينة قصر يصل سعره إلى 20 مليون دولار، ويتواجد فى منطقة بيل إير، كما أنه كان مملوكًا للمخرج الشهير إرنست لوبيتش

وكانت تقارير أفادت بأن النجمة العالمية جينيفر لورانس أصبحت أما جديدة بعد أن رحبت بطفلها الأول مع زوجها كوك ماروني، 37 عامًا، وأشارت تقارير‪ TMZ إلى أن ممثلة‪ Hunger Games ، 31 عامًا، ولدت فى مقاطعة لوس أنجلوس‪.

وأبقت جينيفر لورانس حملها سرا حتى سبتمبر، ولقد ظلت بعيدة عن الأنظار منذ ذلك الحين ، الى أن شوهدت فى إحدى المرات علنًا بالقرب من عيد الميلاد الماضى.