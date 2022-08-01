شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال جمعت دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز قبل "تسليم أهالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يختلف أحد على الموهبة الفنية والتمثيلية التي يمتلكها أسرة الفنان الراحل سمير غانم، وهو ما ورثته الابنتان دنيا وايمى سمير غانم، وللفنانة الراحلة دلال عبد العزيز محبة خاصة لدى جمهورها وهو نفس الحال على ابنتها دنيا سمير غانم التي تكاد تشبهها في كل شيء، ويجتمع الثنائى خلال الأيام المقبلة مع بعضهما من خلال فيلم "تسليم أهالى" وهذا ليس العمل الأول الذى يجمعهما فهناك العديد من الأعمال التي سنذكرها خلال هذا التقرير.

فيلم لا تراجع ولا استسلام

جسدت الفنانة دلال عبد العزيز خلال فيلم "لا تراجع ولا استسلام" بطولة أحمد مكى وابنتها دنيا سمير غانم، دور والدة أحمد مكى التي تسعى لزواج ابنها بنهاية الفيلم من دنيا سمير غانم، ويشاكر في البطولة أيضا ماجد الكدوانى، عزت أبو عوف، محمد شاهين، عبد الله مشرف، بدرية طلبة، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندى.

مسلسل لهفة

ظهرت الفنانة دلال عبد العزيز ضمن أحداث مسلسل "لهفة" بطولة دنيا سمير غانم كضيفة شرف، وتدور أحداثه في قالب كوميدي، تتركز أحداث المسلسل حول فتاة طموح ترغب طيلة حياتها بالعمل في مجال التمثيل، وتحاول الاعتماد على خالها الذي يعمل ريجسيرًا لكي يساعدها على تحقيق ما تصبو إليه، فهي لا تريد أن تتحول في النهاية إلى مجرد كومبارس كما هو حال والدها، وفي محاولاتها لتحقيق الأمر، تصطدم الفتاة بالكثير من المفاجآت الفارقة.

مسلسل نيللى وشريهان

ظهرت الفنانة دلال عبد العزيز كضيفة شرف في مسلسل "نيللى وشريهان" وجسدت دور تيتة بطة، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تُجسّد (دنيا) دور فتاة ثرية تُدعى نيللي، وتجسد (إيمي) شخصية فتاة فقيرة تُدعى شريهان، إلى جانب كونهما ابنتا عم، فهما شخصيتان متنافرتان تمامًا، لكنهما تضطران لتنحية الخلافات جنبًا، لحل لغز ميكي، الذي يوصلهم إلى ميراث جدهما مكاوي أبو الخير.

مسلسل في ال لا لا لاند

ظهرت أيضا الفنانة دلال عبد العزيز ضمن أحداث مسلسل "في ال لا لا لاند"، بطولة دنيا سمير غانم كضيفة شرف، وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الشباب يسافرون إلى إندونيسيا، لكن تحدث بعض المشكلات التى تؤدى إلى عطل فى محركات الطائرة، والتى يضطر قائدها لتغيير مسار الطائرة، والهبوط بهم إضطراريًا في إحدى جزر تايلاند، ويحاولون أن يخرجوا من الجزيرة بأي طريقة، مما يعرضهم للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية.

مسلسل بدل الحدوتة تلاتة

ظهرت دلال عبد العزيز كضيفة شرف في دور "أم بيلا" ضمن أحداث مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" بطولة دنيا سمير غانم، ودار أحداث المسلسل حول 3 شخصيات بقصص مختلفة، الأولى بيلا: التي تمتاز بشخصيتها القوية والمسيطرة وتعمل في إصلاح العلاقات العاطفية. والثانية لهفة: تحلم بالشهرة فتستخدم كافة أساليب الكذب للوصول لها. والثالثة لولي: التي تعيش في مزرعة بطاطس، بعد اختفاء أهلها واعتقادها أن العالم انتهى، حتى تتقابل مع جمال الذي يخبرها أن العالم مازال مستمر، فتقرر الخروج والبحث عن والديها.