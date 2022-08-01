هنا الزاهد تكشف عن أحدث ظهور لها.. والجمهور: عروسة باربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت هنا، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "أحلى واحدة في العالم"، "الجميلة"، "قمر"، "هنون"، "عروسة باربي"، "أحلى هنا في الدنيا"، "أحلى ممثلة في مصر".

ومن ناحية أخرى، يُعرض لـ هنا الزاهد فيلم "بحبك"، بطولة النجوم: تامر حسني، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، وغيرهم، تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي.

كما ظهرت الفنانة هنا الزاهد كـ ضيفة شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "مكتوب عليا"، الذي عُرض رمضان 2022.

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري "Kmedia Production"، بطولة النجوم: أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، هلا رشدي، وغيرهم.