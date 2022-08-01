بـ"شورت".. ريم مصطفى تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ريم مصطفى، عن أحدث ظهور، وخطفت من خلاله الأنظار إليها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت ريم، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هناك حياة في كل نفس".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "زي قمر"، "جمال ولا دلال"، "قمر كده كده"، "أحلى ريم"، "قلبي"، "جميلة".

وشاركت ريم مصطفى في المسلسل الإذاعي الكوميدي "موس صلاح "مع الفنان أحمد فهمي، في موسم رمضان 2022، مع عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، حمدي الوزير، منير مكرم، وحامد الشراب وغيرهم.

كما شاركت "ريم" أيضا في مسلسل "سوتس بالعربي" بطولة النجوم: آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وهو مأخوذ عن النسخة الأمريكية والتي تحمل نفس الاسم، ومن تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج عصام عبدالحميد.