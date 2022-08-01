يضم 14 فئة والانطلاق سبتمبر.. تفاصيل مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مؤتمر صحفي تم عقده اليوم الاثنين في أحد فنادق القاهرة، إطلاق الدورة الأولى من "مهرجان القاهرة للدراما" خلال شهر سبتمبر المقبل، برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

من المقرر عقد المهرجان في سبتمبر من كل عام، وأعرب الدكتور يحيى الفخراني الرئيس التنفيذي للمهرجان، عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذي يهدف إلى إثراء المجال الفني، خاصة الإنتاج الدرامي، ويسعى إلى تشجيع كافة المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين في كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التي استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما في مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد علي، وبمشاركة السيناريست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

قالت المخرجة إنعام محمد علي، رئيس لجنة تحكيم المهرجان، إن إدارة المهرجان حرصت على الاستعانة بمجموعة متميزة من كبار الشخصيات ذات الصلة بمجال الدراما، من نجوم ومخرجين ونقاد للاشتراك في لجنة تحكيم المسابقة الخاصة باختيار أفضل الأعمال، وذلك لضمان تحقيق مستوى عال من الجودة في الأعمال التي يتم اختيارها، يكون لها مصداقية ومبنية على أسس سليمة، مشيرة إلى إيمان إدارة المهرجان بأهمية جميع عناصر الأعمال الفنية، وهو ما ظهر في فئات المسابقة التي شملت كل هذه العناصر.

من جانبه أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على أهمية هذا المهرجان في الوقت الحالي، لإلقاء الضوء على ما تشهده الدراما المصرية من تطور، سواء في آليات الإنتاج، أو التمثيل أو الإخراج، مع تطور كل هذه الأدوات خلال السنوات الأخيرة ووصولها للمستويات العالمية، وهو ما ظهر جليًا في استحواذ الكثير من الأعمال الدرامية على إعجاب ومتابعة الجمهور، لافتا إلى أن إظهار النماذج الناجحة وتشجيعها له دور فعال في حث صناع الدراما على استمرارهم في العطاء والتطوير، لإمتاع الجمهور وخدمة الصناعة.

ينظم المهرجان مسابقة رئيسية للأعمال الدرامية المصرية، تمنح فرصة المشاركة لأي مسلسل مصري من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه في مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك في عدة فئات هي أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وتتولى شركةEgypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان عن طريق إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التي تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه.

في هذا الصدد، قال عمرو الفقي رئيس مجلس إدارة شركة POD Egypt إن المهرجان يسعى إلى تأكيد ريادة الدراما المصرية، وإظهار النماذج المتميزة التي شهدت اكتمالا لجميع عناصرها الفنية، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة تسعى لدعم صناعة الدراما المصرية، وتسخير كافة الإمكانيات وتقديم الدعم اللوجيستي والإعلامي اللازم لظهور المهرجان بالصورة التي تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، خاصة مع وجود دور مهم للفن في الارتقاء بالذوق العام.

وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامي، وتكون مهمتها إعداد لائحة المهرجان وتشكيل المكتب التنفيذي، الذي سيكون مسؤولاً عن كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لإقامة المهرجان، وتسهيل مهمة لجنة التحكيم واللجان الأخرى للقيام بعملها، ومتابعة الأعمال اليومية وتنفيذ الضوابط والآليات.