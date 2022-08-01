كتب امير فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 06:54 مساءً - ترددت خلال الساعات الماضية أنباءا حول انفصال الفنانة ” لقاء الخميسي ” عن زوجها حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري ” محمد عبد المنصف ” بعد زواج استمر لمدة 18 عاما .
وخرجت لقاء الخميسي لحسم الجدل المثار حول هذا الأمر ونفي هذه الشائعات في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
فنشرت لقاء الخميسي صورة لها برفقة زوجها محمد عبد المنصف خلال تواجدهما على أحد الشواطئ وقضائهما لأجازة الصيف .. وكتبت في تعليقها عليها : ” أنا ونفسي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسي تحسم الجدل حول انفصالها عن زوجها ” محمد عبد المنصف “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.