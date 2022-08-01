لقاء الخميسي تحسم الجدل حول انفصالها عن زوجها ” محمد عبد المنصف “

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 06:54 مساءً - ترددت خلال الساعات الماضية أنباءا حول انفصال الفنانة ” لقاء الخميسي ” عن زوجها حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري ” محمد عبد المنصف ” بعد زواج استمر لمدة 18 عاما .

وخرجت لقاء الخميسي لحسم الجدل المثار حول هذا الأمر ونفي هذه الشائعات في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

فنشرت لقاء الخميسي صورة لها برفقة زوجها محمد عبد المنصف خلال تواجدهما على أحد الشواطئ وقضائهما لأجازة الصيف .. وكتبت في تعليقها عليها : ” أنا ونفسي ” .