نبيلة عبيد : ” بس لو مكنتش بحبك يا روبي “

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 05:47 مساءً - أشادت الفنانة ” نبيلة عبيد ” بأغنية الفنانة ” روبي ” الجديدة والتي تحمل إسم (نمت ننة) في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

فنشرت نبيلة عبيد مقطع فيديو تضمن عدة مشاهد لها من أفلامها والتي ظهرت بها وهي ترقص وأرفقت الفيديو بمقطع من الأغنية .

وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” نمت ننة، طب والحب اللي بينا .. مش هتكلمني سيكا، مش هتدلعني سنة .. بعد توبة وأهواك وتخونوه بقيت أغني نمت ننة .. بس لو مكنتش بحبك يا روبي ” .