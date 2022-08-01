فنان شهير عن ريهام حجاج : ” محتاجة تستوي شوية “

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 05:47 مساءً - كشف الفنان المصري ” أحمد ماهر ” خلال استضافته ببرنامج (الترابيزة) المذاع على قناة الشمس مع الإعلامية ” أميرة بدر ” عن رأيه في الفنانة ” ريهام حجاج ” .

فقال أحمد ماهر : ” أنا شايف إن الزرعة لسه خضرا ومحتاجة تستوي شوية .. ممكن تبقى حاجة وعودها يقوى إنما لسه العود أخضر أوي ” .

وأضاف ماهر متحدثا عن تفضيله للتخصص في الفن ودراسته قائلا : ” وأنا طالب ودي مسألة كان بيحرص عليها أساتذتنا كانوا بياخدونا للاعمال اللي فيها كبار نجومك يا مصر ” .

وتابع : ” فأنا يوميا وأنا طالب واقف جنب يوسف بيه وهبي، واقف جنب شكري سرحان، واقف جنب الست أمينة رزق، جنب الأستاذة سميحة أيوب، جنب سناء جميل ” .

وواصل الفنان أحمد ماهر : ” فكل يوم أنا راصد وبراقب .. يعني لما أقول إن في ليلة من الليالي وكان لسه ده بروفات الأستاذة أمينة رزق خلتني أبكي وأنا واقف معاها على المسرح، عرفت هي بتأدي إزاي وبتقول إيه ” .