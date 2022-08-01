صورة نادرة لوالد ووالدة الفنانة ” هالة صدقي ” من حفل زفافهما

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 05:47 مساءً - أحيت الفنانة ” هالة صدقي ” الذكرى الثالثة لوفاة والدتها والتي توافق اليوم الأول من أغسطس في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة نادرة بالأبيض والأسود لوالد الفنانة هالة صدقي ووالدتها في مرحلة الشباب من حفل زفافهما .

وكتبت هالة صدقي في تعليقها على الصورة موجهة رسالة إلى والدتها الراحلة : ” الذكرى السنوية الثالثة لأجمل عروسة، أمي الغالية الحبيبة ، الله يرحمك يا أجمل أم .. بحبك ” .