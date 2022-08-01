كتب امير فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 05:47 مساءً - أحيت الفنانة ” هالة صدقي ” الذكرى الثالثة لوفاة والدتها والتي توافق اليوم الأول من أغسطس في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .
وتضمن المنشور صورة نادرة بالأبيض والأسود لوالد الفنانة هالة صدقي ووالدتها في مرحلة الشباب من حفل زفافهما .
وكتبت هالة صدقي في تعليقها على الصورة موجهة رسالة إلى والدتها الراحلة : ” الذكرى السنوية الثالثة لأجمل عروسة، أمي الغالية الحبيبة ، الله يرحمك يا أجمل أم .. بحبك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة لوالد ووالدة الفنانة ” هالة صدقي ” من حفل زفافهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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