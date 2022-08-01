أميرة أديب تنضم لطارق لطفي وشريف سلامة في "الدفعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعاقدت الفنانة الشابة أميرة أديب، على مسلسل "الدفعة" للمخرج كريم العدل، وبطولة الفنان طارق لطفي، لتكون أحدث المنضمين له، استعدادا لبدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

العمل ينتمي لعالم الإثارة والغموض، وتدور أحداثه حول أستاذ جامعي متخصص في علم الجريمة، والذي يجسده طارق لطفي، ويحقق في العديد من الجرائم، ويدخل في صراعات ومواقف مثيرة مع شريف سلامة الذي يظهر أيضًا كأستاذ جامعي، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومقرر عرضه علي إحدى المنصات الإلكترونية بمجرد الانتهاء من تصويره.

وكانت دخلت أميرة أديب عالم التمثيل، من خلال مسلسل "ولاد ناس" الذي شاركت فيه، مع الفنانين أحمد وفيق، ورانيا فريد شوقي، وصبري فواز، لتتوالى بعدها مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية مثل مسلسل "تحقيق" مع الفنانين الشباب أحمد مالك، وهدى المفتي، وخالد أنور، وكانت آخر أعمالها مسلسل "مين قال"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة أحمد داش، جمال سليمان.