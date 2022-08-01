بمشهد من فيلم "توت توت".. نبيلة عبيد تحيي ذكرى سعيد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، الذكرى الثامنة على رحيل الفنان الكبير سعيد صالح، الذي رحل عن عالمنا يوم 1 أغسطس 2014.

ونشرت "نبيلة" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مشهد يجمعها بالفنان الكبير من فيلم "توت" توت" وكتبت: "في مثل هذا اليوم ترك الصديق والزميل العزيز سعيد صالح دنيتنا وراح لعند خالقه، ساب جوانا حزن كبير على رحيله وكل يوم بنفتقد في غيابه الضحكة والابتسامة والمواقف الحلوة".

وتابعت: "ده مشهد بيجمعنا من فيلم توت توت واللي عمل فيه سعيد صالح دور كبير رائع، وكان من أسباب نجاح الفيلم، مساكم جميل في ذكرى هذا الرجل الجميل".

الفنان سعيد صالح قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح، ومن أبرز أعماله المسرحية: "العيال كبرت"، "البعبع"، "مدرسة المشاغبين"، "هالو شلبي".

وقدم في السينما أعمالا خالدة منها: "سلام يا صاحبي"، "على باب الوزير"، "المشبوه"، "الهلفوت"، "أزواج في ورطة"، "محطة الأنس"، "الصبر في الملاحات"، وغيرها من الأعمال.