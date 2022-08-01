فيديو.. محمد عساف يرقص "الدبكة" في كواليس أغنيته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ظهر فيه وهو يرقص الدبكة في كواليس أحدث أغانيه.

وظهر "عساف" يرتدي الكوفيه الفلسطينية، وكتب: "من تصوير أغنية فلسطيني واقطع".

وطرح الفنان الفلسطيني، أغنيته الجديدة "فلسطيني واقطع" على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان رزق الجوجو، وتوزيع وميكس قسم الخواجة، ماسترينج فادي جيجي، ورعاية شركة جوال.

وتقول كلمات الأغنية" "اللي قبَّع قبَّع واللي ربّع ربّع، ولع ولع ولع، فلسطني واقطع، هالفلسطيني فقدان، باسمه الهامة تزدان، ولما نزل ع الميدان هالمجوز غنى ودندن، فلسطيني دلعن دلعن، ع المربع ربربربعن، مأصل أباً عن جداً، وبالجود مطبع طبعا".