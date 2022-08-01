آمبر هيرد تبيع منزلها في كاليفورنيا لسداد تعويض جوني ديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الفنانة العالمية آمير هيرد، تسعى خلال الفترة المقبلة لبيع منزلها بكاليفورنيا، حتى تستطيع سداد المبلغ الذي ألزمته به المحكمة كتعويض لطليقها النجم العالمي جوني ديب.

وبدأت "هيرد" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع منزلها في وادي يوكا بصحراء كاليفورنيا مقابل 1.05 مليون دولار، وكانت قد اشترت هذا المنزل عام 2019.

وكان قاضي محكمة فيرفاكس بيني أزكاريت، قد رفض دعوى آمبر هيرد التي تطلب فيها محاكمة جديدة لأسباب متعددة وذلك الشهر الماضي.

يذكر أن النجم العالمي جوني ديب البالغ من العمر 59 عامًا قد قاز في يونيو الماضي، بتعويض قدره 10.35 مليون دولار في قضية تشهير ضد هيرد - زوجته السابقة، التي حصلت على تعويض قيمته 2 مليون دولار في إحدى ادعاءات التشهير ضد ديب