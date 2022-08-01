عمرو الفقي: نسعى أن يكون "القاهرة للدراما" مهرجان رائد بالمنطقة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير - محمود بكار:

قال عمرو الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة pod Egypt، المنظمة لمهرجان القاهرة للدراما، إنه يتشرف بوجوده مع القامات الكبيرة، ومساهمة شركته في إقامة الدورة الأولى.

وتابع في مؤتمر للإعلان عن تفاصيل المهرجان أقيم ظهر اليوم: "الدكتور أشرف زكي تواصل معنا يمكن أغلب المهرجانات في المنطقة للسينما فقط لكن عالميا فيه مهرجانات كبيرة للتليفزيون، وده اللي عايزين نصل ليه، كنا حابين نطلع السنة الجاية لكن أشرف كان مصمم يطلع السنة دي وبشكل كويس".

وتابع "الفترة اللي فاتت كنا مع اللجنة العليا للمهرجان بنحضر، لكن التخطيط في السنوات الجاية هيكون أكبر من كده ويكون مهرجان رائد في المنطقة العربية".يحضر المؤتمر الدكتور يحيى الفخراني، المخرجة إنعام محمد علي، الفنان أحمد السقا، الفنانة صابرين، الفنانة داليا البحيري، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان إيهاب فهمي، الفنان عزوز عادل، مدير التصوير محسن أحمد، المخرج تامر محسن، الفنان أحمد سلامة، الفنان منير مكرم، الفنانة لقاء سويدان