يحيى الفخراني: الدراما مهمة في مصر واحتياج ضروري لا ترفيهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

قال الفنان القدير يحيى الفخراني، إن سعادته اليوم غامرة، موضحا "أولا مش بنشوف بعض فسعدت اننا هنشوف بعض، وسعدت بعودة مهرجان للدراما التليفزيونية، لأن احنا رواد الدراما، خفتت الحكاية بس لازم نرجع واقوى".

وتابع الفخراني في مؤتمر إعلان تفاصيل مهرجان القاهرة للدراما، المقام حاليا في أحد الفنادق ظهر اليوم الاثنين: "اتفقت نسميها الدورة زيرو لأنها تجريبية الغرض الحقيقي منها عودة الدراما والتليفزيون بشكل قوي وأن ينال كل العاملين في الحقل الفني أن شرف الفوز في المهرجان، وسعدت أن الداعي للمهرجان نقابة المهن التمثيلية"

واضاف "الدراما مهمة في مصر احتياج ضروري مش ترفيهي في بلاد فيها نسبة الأمية مش قليلة العوض الحقيقي بيكون الدراما والتليفزيون لتوعية الناس، وإبعاد الشباب عن أي شيء ممكن يضرهم".

واستكمل الفخراني "السعادة الثانية بسبب لجنة التحكيم وأعضائها لأن عندهم الحيادية الكاملة الغلسة والتكتم والسرية المدهشة لان لو اتسربت هتفقد حلاوتها".

يشهد المؤتمر حضور المخرجة إنعام محمد علي، الفنان أحمد السقا، المخرج عمر عبدالعزيز، المخرج تامر محسن، الفنانة صابرين، الفنان أشرف زكي، الفنان منير مكرم، الفنان أحمد سلامة، الناقدة خيرية البشلاوي، مدير التصوير محسن أحمد، الفنانة داليا البحيري، الفنان عزوز عادل.