كتب امير فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 03:54 مساءً - أعلن الفنان ” أحمد إبراهيم ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والدته .
فكتب أحمد إبراهيم في منشوره ناعيا والدته التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الإثنين : ” أمي ماتت ” .
وتابع الفنان المصري : ” انتقلت إلي رحمة الله من كانت سبب نجاتي في الحياة .. ربنا يرحمك ويغفرلك يا امه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع فنان مصري في والدته : ” ماتت من كانت سبب نجاتي في الحياة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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