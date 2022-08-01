الموت يفجع فنان مصري في والدته : ” ماتت من كانت سبب نجاتي في الحياة “

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 03:54 مساءً - أعلن الفنان ” أحمد إبراهيم ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والدته .

فكتب أحمد إبراهيم في منشوره ناعيا والدته التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الإثنين : ” أمي ماتت ” .

وتابع الفنان المصري : ” انتقلت إلي رحمة الله من كانت سبب نجاتي في الحياة .. ربنا يرحمك ويغفرلك يا امه ” .