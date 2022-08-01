إلهام الفضالة تعلن تصالحها مع هذه الفنانة بعد خلاف دام لسنوات

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 03:54 مساءً - أعلنت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” في مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق سناب شات عن تصالحها مع الفنانة البحرينية ” زهرة عرفات ” بعد خلاف استمر بينهما لسنوات عدة .

وظهرت إلهام الفضالة في الفيديو برفقة زهرة عرفات .. وقالت الأخيرة : ” يقولوا الصدفة خير من ألف ميعاد .. القلوب اتصافت؟ ” .

لترد عليها إلهام الفضالة قائلة : ” اتصافت الحمد لله وهي قلبي، صافية لبن .. أنا طلعتلك اللي بقلبي ووضحتيلي الأمور وانتهى .. أقسم بالله وبعيالي أنا صفحة جديدة ” .

وتابعت : ” أنا قلبي أبيض ما يعرف يشيل .. شفتي الكلام اللي صار بيني وبينك هالحين كسر كل اللي بقلبي .. وأنا اتعلمت من تجربتي ” .

يُذكر أن الخلاف بين الفنانتين بدأ عندما عرضت إلهام الفضالة قيمة أجر العقود التي وقّعتها مع شركات الإنتاج مقابل مشاركتها في بعض الأعمال الفنية .

وذلك في ردّها على زهرة عرفات دون الكشف عن إسمها بعد حديثها عن ثراء المشاهير وعدم تحقيق أرباح مالية من وراء الفن .. وهو الأمر الذي أغضب إلهام الفضالة ودفعها للردّ على عرفات حينذاك .