شكرا لقرائتكم خبر عن سبب تأخر إعلان روما التعاقد مع نجم وسط باريس جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

أوضحت التقارير الفرنسية أن نادي روما زال مصممًا على ضم اللاعب الهولندي جورجينو فينالديوم نجم وسط باريس سان جيرمان، يأتي ذلك فى إطار إستعدادات الفريق الإيطالي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة المريكاتو الصيفي الحالي.

وكشف نادي روما فى وقت سابق عن إقترابه من ضم النجم الهولندي الدولي فاينالديوم لاعب خط وسط الفريق الباريسي خلال الصيف الجاري، من جانبه أكد اللاعب إنه لا يمانع الإنتقال للفريق الإيطالي، شريطة ألا يحصل على عقد أقل من عقده مع ناديه الفرنسي.

فى المقابل يتمسك جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الإيطالي بإتمام التعاقد مع اللاعب، واظهر المدرب تفائل كبير بإنتهاء المفاوضات مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

السبب الحقيقي وراء عدم الإتفاق مع الفريق الباريسي

ويري الفريق الإيطالي أن فرصة التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي ستكون صعبة، وأن الفريق للباريسي سيطلب مبلغ لا يقل عن 50 مليون يورو، مما يجعل روما تفضل التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة خلال الفترة الحالية، ومن المنتظر أن ينتقل اللاعب للفريق بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويأتي سبب تأخر الصفقة فى صيغة تعاقد الفريق مع اللاعب على سبيل الإعارة والتي تنص على إجبارية شراء فاينالديوم حال تأهل روما لدوري الأبطال فى الموسم الجديد.

ويخشي مسئولو روما من البند السابق، لا سيما أن اللاعب يبلغ من العمر 31 عامًا، أي أن فرصة تعرض اللاعب للإصابات العضلية كبيرة، نظرًا لكبر سن اللاعب، إضافة إلى إتسام الدوري الإيطالي بالقوة.