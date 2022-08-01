شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة حسمت.. شارل دي كيتيلير ينتقل رسميًا لكبير العاصمة الإيطالية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

أفادت تقارير صحفية إيطالية عن إقتراب وصول اللاعب البلجيكي شارل دي كيتيلير للعاصمة ميلانو، من أجل إتمام إنتقاله من كلوب بروج البلجيكي لميلان الإيطالي خلال فترو الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتمكن مسئولى النادي الإيطالي من حسم التعاقد مع صانع ألعاب كلوب بروج، فى صفقة يعود عليها مسئولي الميلان الكثير، لا سيما أن اللاعب لديه 21عاما وأمامه مستقبل كبير فى عالم كرة القدم، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي ويقوم بتوقيع العقود خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد مسئولو الميلان أن دي كيتيلير هو من ساهم فى حسم التفاوض مع ناديه البلجيكي بشكل كبير، بعدما تلقى عرض الفريق الإيطالي فى سعادة جديدة، يأتي ذلك لأسم النادي الكبير فى الساحة الأوربية، وأنه سيكون محظوظًا جدًا حال إنتهاء التفاصيل البسيطة المتبقية.



أسباب تعاقد إدارة الميلان مع اللاعب الشاب خلال المريكاتو الحالي

وأوضح مسئولي الفريق الإيطالي سبب التعاقد مع اللاعب، حيث أن اللاعب

يمتلك للمهارة العالية، إضافة إلى صغر سنه مما يتيح له قابلية التطوير فى المستقبل القريب، ولديه رؤية ممتازة فى كشف الملعب ومنح التمريرات الحاسمة غير المتوقعة.

مؤكدة أن التعاقد مع اللاعب ليس فقط قرار المسئولين، ولكن الصفقة جاءت بعد تصميم كيير من ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الإيطالي، والذي أظهر إعجابه الشديد بموهبة اللاعب، كما أكد أن اللاعب يستطيع من تحقيق أرقام جيدة للغاية فى الكاليتشو.

ماذا حقق اللاعب فى الدوري البلجيكي ليخطف أنظار ميلان

وبالنظر إلى سن اللاعب الشاب، نجد إنه على الرغم من بلوغ اللاعب 21 عامًا فقط، إلا أن صانع الألعاب شارك فى ما يقرب من 50 مباراة مع الفريق الأول، بالإضافة إلى ظهوره الرائع فى جميع مشاركاته وترك بصمة فنية توضح مدي أهمية اللاعب فى التواجد ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه البلجيكي.

وتمكن اللاعب من الحصول على جائزة أفضل لاعب شاب فى بلجيكا خلال الموسم الحالي، بعد التألق الكبير الذي ظهر عليه مع كلوب بروج، وضعت فريقه فى وصافة منافسات الدوري المنقضي بعد منافسة كبيرة مع سانت خيلويزي البطل وأندرلخت صاحبة المركز الثالث.

الجدير بالذكر أن اللاعب كان نجمًا لرياضة التنس، ولكن لفت نظر أصدقائه له أن رياضة كرة القدم سيجعل نجمه بازغًا، جعلته يختار ممارسة كرة القدم وتفضيلها عن هوايته وموهبته.