شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة أديب تشارك فى مسلسل "الدفعة" مع طارق لطفى وخالها شريف سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة الشابة أميرة أديب لفريق عمل مسلسل "الدفعة" المكون من 10 حلقات والذى تدور أحداثه في عالم الإثارة والغموض، ويقوم ببطولته طارق لطفي وشريف سلامة وإخراج كريم العدل ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، ويسجل العمل التعاون الأول بين أميرة أديب وخالها الفنان سلامة.

يذكر أن أميرة أديب شاركت في رمضان الماضى خلال مسلسل "مين قال" من 15 حلقة، وبطولة أحمد داش، جمال سليمان، نادين، ديانا هشام، هنا داود، الهام صفى الدين، يوسف أشرف مصيلحي، هبة الأباصيرى، عمرو جمال، محمد لطفى شاهين، أيمن الشيوى، مجدى بدر، وهو فكرة وسيناريو مجدي أمين، وشارك في الكتابة عبد العزيز النجار، منى الشيمى وإخراج نادين خان.

وشاركت أميرة أديب قبل رمضان الماضى خلال مسلسل "نقل عام"، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، هايدى رفعت، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، محمد الصاوى وعدد كبير من الفنانين.

وبدأت أديب مشوارها في التمثيل في مسلسل مسلسل "ولاد ناس"، مع أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، و مجموعة من الوجوه الصاعدة، كما شاركت في مسلسل "تحقيق" الذي عرض مؤخرا علي منصة watch it، مع الفنان أحمد مالك وهدى المفتي، خالد أنور، ومجموعة من الوجوه الشابة.