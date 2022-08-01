شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تهنئ نجوى كرم على أغنيتها: تستاهلى كل شيء حلو زى قلبك الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة نوال الزغبى، النجمة نجوى كرم على أغنيتها الجديدة" ساعة بيضا"، وغردت نوال عبر حسابها على تويتر، قائلة:"مبروك ساعة بيضا حلوة كتير وإن شاء لله النجاح يا رب لأنك تستأهلى كل شيء حلو مثل قلبك الأبيض"، وردت نجوى على تهنئه نوال قائلة:"بشكر محبتك وقلبك الأبيض ودائما بدعيلك من قلبى بالتوفيق".



نوال الزغبى

طرحت النجمة نجوى كرم، أغنيتها الجديدة "ساعة بيضا"، على اليوتيوب، وروجت نجوى للأغنية عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:"ساعة بيضا لكل الناس اللي قلبهم أبيض"، والأغنية من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينج فادي جيجي

وكانت النجمة اللبنانية نجوى كرم طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حلوة الدنيى" على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي، وظهرت نجوى بأكثر من إطلالة فى الكليب، وتقول كلمات الأغنية:"وبتبقى الدّنيي حلوة حبيبي لو شو ما كان.. ضلّك شوف من الكبّاية النّصّ المليان.. ضلّك شوف النّصّ المليان..وبعد الدّمعة في ميّة ميّة ضحكة حلوة..وفوق الشّوكة رح تبقى الوردة الوردة تضوّي".

وأحيت اللبنانية نجوى كرم، أحيت مؤخراً حفلاً غنائيًا، في إسطنبول بتركيا، وقدمت نجوى كرم خلال الحفل توليفة متنوعة من أشهر أغنياتها، من بينها "حبيبي مين" و"يخرب بيتك" و"الليلة ليلتنا"، كما تهدي الجمهور الإماراتي أغنية "زايد مجدها"، والعرض الحي الأول لآخر أغنياتها "ساخر قلوب"، في حين يمتع ناصيف زيتون الحضور بأغنيات "تكة" و"فارقوني" وآخر أغنياته "طول اليوم