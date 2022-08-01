شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي: يحيي الفخراني أصر على انطلاق المهرجان هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو الفقي رئيس مجلس إدارة شركة pod المنظمة لمهرجات القاهرة للدراما، خلال مؤتمر المهرجان، إن الدكتور يحيي الفخراني، أصر علي تقديم المهرجان هذا العام رغم أنه كان هناك ترتيب كبير للمهرجان في الدورة الفترة المقبلة ولكنه تحمس لانطلاقه هذا العام وأضاف الفقي أن المهرجان سيكون الرائد في المنطقة العربية.

فيما أوضح أشرف زكي، أن مسلسل "الاختيار" خارج التقيم لأنه ملحمة من 3 أجزاء وغير خاضع للتقيم بالمهرجان، لافتاً أنه سيتم تقديم حائزة أفضل أوسطي سواء كهربائي أو غيره إضافة إلى جائزة أفضل مخرج منفذ.

وأكدت المخرجة إنعام محمد علي رئيس لجنة التحكيم إن التلفزيون أحد أهم القوى الناعمة، متمنيا ان تكون الدراما المعروضة علي الشاشات تشبع حاجات المشاهد، وأنه سيتم الاختيار من بين 22 عمل وهي مسئولية كبيرة لأن أمامنا شهر ونصف فقط، لأن الاحتفالية ستكون 21 سبتمبر وربنا يكون في عونا اننا نحسن الاختيار.

وحرص على حضور المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما النجم الكبير يحيي الفخراني رئيس المهرجان والمخرجة انعام محمد علي رئيس لجنة التحكيم والدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين وعمرو الفقي رئيس مجلس إدارة pod، كما حضر ايهاب فهمي واحمد سلامة والمخرج عمر عبد العزيز والفنانة لقاء سويدان، وقدمت المؤتمر الإعلامية ريهام السهلي والتي أعلنت انطلاق المؤتمر في سبتمبر المقبل.

وكشف المؤتمر عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، عن لجنة التحكيم والتي تترأسها المخرجة انعام محمد علي وتضم الموسيقار راجع داود والسيناريست حاتم حافظ والنجم احمد السقا ومحمد ممدوح ومدير التصوير محسن احمد والناقدة خيرية البشلاوي والمخرج تامر محسن وصابرين.