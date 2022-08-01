نادر أبو الليف يهاجم نقابة الموسيقيين : ” معملوش بالعشرة والعيش والملح “

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 02:51 مساءً - كشف الفنان ” نادر أبو الليف ” في مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج (الترابيزة) الذي تقدمه الإعلامية ” أميرة بدر ” عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا واستدعت دخوله إلى المستشفى .

فقال : ” الأشعة والدكاترة بيقولوا إن الرئة الشمال بايظة والرئة اليمين نسبة الكفاءة 15% وعندي عضلة القلب كفاءتها 25% وفي رشح مية .. وعندي جلطتين في رجلي الشمال وجلطتين في رجلي اليمين ” .

وتابع : ” الحمد لله إن الواحد واقف على رجله وبيعافر، والحمد لله إن الواحد بيشقى وبيتعب وبياكلها بالحلال وعايز ياكلها بالحلال ” .

ووجه نادر أبو الليف اتهاما إلى نقابة الموسيقيين بالتخلي عنه أثناء وعكته الصحية وعدم تقديم المساعدة اللازمة له قائلا : ” ربنا قدرني واتصرفت في 80 ألف جنيه من أصحابي ودفعتهم للمستشفى وخرجت ” .

وأضاف : ” كلمت الأستاذ أحمد رمضان قالي هات الفاتورة وهاتلي تقرير بالحالة .. الناس اللي في النقابة المفروض إن احنا متربيين مع بعض وإخوات وعشرة ولكن للأسف كلهم معملوش بالعشرة ولا بالصداقة ولا بالأخوة ولا بالعيش والملح ” .