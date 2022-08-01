كتب امير فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 02:51 مساءً - ردت الفنانة ” ياسمين جمال ” على الشائعات التي تدور حول كونها إبنة الفنان ” جمال عبد الناصر ” أو حفيدة الرئيس المصري الراحل ” جمال عبد الناصر ” .
حيث نفت ياسمين جمال خلال استضافتها ببرنامج (كلام الناس) مع الإعلامية ” ياسمين عز ” هذه الشائعات التي لاحقتها طوال السنوات الماضية بسبب إسمها الثلاثي وهو : ياسمين جمال عبد الناصر .
فقالت : ” أنا مش بنت أستاذ جمال عبد الناصر الممثل، وأنا مش حفيدة الرئيس جمال عبد الناصر .. أنا بابايا دكتور جمال هبد الناصر وملوش أي علاقة خالص بالوسط الفني، هو طبيب بشري ومامتي ” .
وتابعت : ” أنا محدش عندي في العيلة خالص في الفن .. وده تشابه أسماء، انا حلفت كتير وأستاذ جمال كدب كتير جدا بس هي الناس مصرة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة شهيرة تكشف حقيقة صلة قرابتها بالرئيس الراحل ” جمال عبد الناصر “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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