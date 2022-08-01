شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام محمد علي: نختار من بين 22 عمل فى مهرجان القاهرة للدراما وهي مسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة إنعام محمد علي رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، خلال مؤتمر المهرجان، إن التلفزيون أحد أهم القوى الناعمة، متمنيا ان تكون الدراما المعروضة علي الشاشات تشبع حاجات المشاهد، وأنه سيتم الاختيار من بين 22 عمل وهي مسئولية كبيرة لأن أمامنا شهر ونصف فقط، لأن الاحتفالية ستكون 21 سبتمبر وربنا يكون في عونا اننا نحسن الاختيار.

وقال أشرف زكي نقيب الممثلين، إنه حاليا تقام مهرجانات من خلال اجتهادات من بعض الجهات، وبالتالي فكرنا في اقامة مهرجان يتناسب معنا، مؤكدا أن نجاح المهرجان سيكون من خلال لجنة تحكيمه وبالفعل اختارنا شخصية كبيرة مثل المخرجة انعام محمد علي وقمنا مع فريق عمل اللجنة التأسيسية من اعضاء مجلس الادارة وعدد من الفنانين، موضحاً أن الفنانة صابرين عضو لجنة التحكيم، اقترحت عليه اسم الفخراني وفعلا ووافق دون شروط أو قيود.

وبدأ المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما بحضور النجم الكبير يحيي الفخراني رئيس المهرجان والمخرجة انعام محمد علي رئيس لجنة التحكيم والدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين وعمرو الفقي رئيس مجلس إدارة pod، كما حضر ايهاب فهمي واحمد سلامة والمخرج عمر عبد العزيز وتقدم المؤتمر الإعلامية ريهام السهلي والتي اعلنت انطلاق المؤتمر في سبتمبر المقبل.

وكشف المؤتمر عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، عن لجنة التحكيم والتي تترأسها المخرجة انعام محمد علي وتضم الموسيقار راجع داود والسيناريست حاتم حافظ والنجم احمد السقا ومحمد ممدوح ومدير التصوير محسن احمد والناقدة خيرية البشلاوي والمخرج تامر محسن وصابرين.