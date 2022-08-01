شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخراني: لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما مفتاح النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم يحيي الفخراني خلال مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما، إنه سعيد لعودة الروح وتقديم مهرجان للدراما، لأن مصر هي رائدة مجال الدراما، مؤكداً انه اتفق مع النقابة علي أن تكون الدورة هي دورة تجريبية، مشيراً إلى أن الغرض من المهرجان هو عودة الدراما والتلفزيون، وأن الجميع سيتمني أن يفوز بجائزة من المهرجان.

وأشار الفخراني إلى أنه سعد بأن الداعي للمهرجان هي نقابة المهن التمثيلية لأن الدراما احتياج ضروري للأوعية والثقافة لاثراء الوجدان والتوعية باهمية الانتماء للوطن ونغلق الباب علي اي حد يضر يشبابنا، مشدداً على أن اختيار لجنة التحكيم هو مفتاح نجاح المهرجان لأنها تشكل الحيادية الكاملة.

وبدأ المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما بحضورالنجم الكبير يحيي الفخراني رئيس المهرجان والمخرجة انعام محمد علي رئيس لجنة التحكيم والدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين وعمرو الفقي رئيس مجلس إدارة pod، كما حضر ايهاب فهمي واحمد سلامة والمخرج عمر عبد العزيز والفنانة لقاء سويدان، وقدمت المؤتمر الإعلامية ريهام السهلي والتي أعلنت انطلاق المهرجان في سبتمبر المقبل.

وكشف المؤتمر عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، عن لجنة التحكيم والتي تترأسها المخرجة انعام محمد علي وتضم الموسيقار راجع داود والسيناريست حاتم حافظ والنجم احمد السقا ومحمد ممدوح ومدير التصوير محسن احمد والناقدة خيرية البشلاوي والمخرج تامر محسن وصابرين.