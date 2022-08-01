شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: يحيى الفخراني وافق على رئاسة مهرجان القاهرة للدراما دون شروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما، إنه حاليا تقام مهرجانات من خلال اجتهادات من بعض الجهات، وبالتالي فكرنا في اقامة مهرجان يتناسب معنا، مؤكدا أن نجاح المهرجان سيكون من خلال لجنة تحكيمه وبالفعل اختارنا شخصية كبيرة مثل المخرجة انعام محمد علي وقمنا مع فريق عمل اللجنة التأسيسية من اعضاء مجلس الادارة وعدد من الفنانين.

وأضاف أشرف زكي، أن الفنانة صابرين عضو لجنة التحكيم، اقترحت عليه اسم الفخراني وفعلا ووافق دون شروط أو قيود.

وكشف المؤتمر عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، عن لجنة التحكيم والتي تترأسها المخرجة انعام محمد علي وتضم الموسيقار راجع داود والسيناريست حاتم حافظ والنجم احمد السقا ومحمد ممدوح ومدير التصوير محسن احمد والناقدة خيرية البشلاوي والمخرج تامر محسن وصابرين.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات الدكتور أشرف زكى باللجنة المنظمة للمهرجان، في مقر النقابة، حيث اختارها عدد من شباب خريجى معهد فنون مسرحية للمشاركة في الأمور التنظيمية الخاصة بالمهرجان مع وجود أيضاً الفنانين أشرف طلبة وأيمن عزب، ومن الشباب عمرو امام، أحمد توفيق، ابراهيم طلبة، منار زين وأمير أبو زيد وغيرهم.