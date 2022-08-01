شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان القاهرة للدراما سبتمبر المقبل والسقا وتايسون أعضاء لجنة تحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما بحضور النجم الكبير يحيي الفخراني رئيس المهرجان والمخرجة انعام محمد علي رئيس لجنة التحكيم والدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين وعمرو الفقي رئيس مجلس إدارة pod، كما حضر ايهاب فهمي واحمد سلامة والمخرج عمر عبد العزيز وتقدم المؤتمر الإعلامية ريهام السهلي والتي اعلنت انطلاق المؤتمر في سبتمبر المقبل.

وكشف المؤتمر عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، عن لجنة التحكيم والتي تترأسها المخرجة انعام محمد علي وتضم الموسيقار راجع داود والسيناريست حاتم حافظ والنجم أحمد السقا ومحمد ممدوح ومدير التصوير محسن احمد والناقدة خيرية البشلاوي والمخرج تامر محسن وصابرين.

مهرجان القاهرة للدراما يرأسه الفنان يحيى الفخرانى، وتترأس لجنة التحكيم المخرجة الكبيرة انعام محمد على، وتشاهد اللجنة مسلسلات رمضان من أجل اختيار أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أحسن إخراج، أحسن صورة أحسن موسيقي وتتر، أحسن مسلسل، أحسن مؤلف.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات الدكتور أشرف زكى باللجنة المنظمة لمهرجان القاهرة للإبداع الدرامي، في مقر النقابة، حيث اختارها عدد من شباب خريجى معهد فنون مسرحية للمشاركة في الأمور التنظيمية الخاصة بالمهرجان مع وجود أيضاً الفنانين أشرف طلبة وأيمن عزب، ومن الشباب عمرو امام، أحمد توفيق، ابراهيم طلبة، منار زين وأمير أبو زيد وغيرهم.