شكرا لقرائتكم خبر عن الفخراني والسقا ومحمد ممدوح وأشرف زكي يصلون مؤتمر القاهرة للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قلبل النجم الكبير يحيي الفخراني وأحمد السقا ومحمد ممدوح والدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين والمخرجة انعام محمد علي وإيهاب فهمي للمؤتمرالصحفى الخاص بالاعلان عن اطلاق مهرجان القاهرة للدراما والمقرر عقده بعد قليل والذى تنظمه نقابة المهن التمثيلية، للكشف الكشف عن تفاصيل الدورة الأولى من المهرجان

مهرجان القاهرة للدراما يرأسه الفنان يحيى الفخرانى، وتترأس لجنة التحكيم المخرجة الكبيرة انعام محمد على، ويشارك فى اللجنة النجم أحمد السقا وعدد آخر من الفنانين، وتشاهد اللجنة مسلسلات رمضان من أجل اختيار أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أحسن إخراج، أحسن صورة أحسن موسيقي وتتر، أحسن مسلسل، أحسن مؤلف.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات الدكتور أشرف زكى باللجنة المنظمة لمهرجان القاهرة للإبداع الدرامي، في مقر النقابة، حيث اختارها عدد من شباب خريجى معهد فنون مسرحية للمشاركة في الأمور التنظيمية الخاصة بالمهرجان مع وجود أيضاً الفنانين أشرف طلبة وأيمن عزب، ومن الشباب عمرو امام، أحمد توفيق، ابراهيم طلبة، منار زين وأمير أبو زيد وغيرهم.

وكان النجم يحيى الفخرانى قد ظهر في صورة قبل أيام بصحبة الفنانة نجلاء بدر وأشرف زكى وبشرى خلال احدى الاجتماعات الخاصة بالمهرجان، ونشرت نجلاء بدر صورتها من الفخرانى وعلقت عليها: أنا والعسل ياناس.. أجمل صورة أتصورتها .. لما تتصور مع الفنان والإنسان والمثقف والمبدع والخلوق والفن الجميل الدكتور يحيى الفخراني.