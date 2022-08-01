شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد: بعد توبة وأهواك وتخونوه بقيت أغني نمت ننه بحبك يا روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نبيلة عبيد، جمهورها، فيديو لقطات من أفلامها على أغنية " نمت ننة" للنجمة روبى، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت نبيلة قائلة:"نمت ننه طب والحب اللي بيننا مش هتكلمني سيكا مش حتدلعني سنة بعد توبة وأهواك وتخونوه بقيت أغني نمت ننه.. بس لو ما كنتش بحبك يا روبى".

كشفت نبيلة عبيد مؤخراً عن تفاصيل خطوتها فى توثيق رحلتها الفنية من خلال إذاعة القاهرة الكبرى، وقالت خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن البرنامج اسمه "مع نبيلة" وسيتناول منذ بدايتها وهى فى مرحلة المدرسة وحبها للسينما وترددها على دور العرض حتى أصبحت ممثلة.

تابعت: "كنت دايمًا بشوف كبار الفنانين عشان أعرف إزاى وصلوا لكده وكنت بفكر دائمًا فى الاتجاه ده مع الحفاظ على دراستى وحرصت على الاتجاهين سويًا، وظللت بهذا الشغف حتى التقيت المخرج عاطف سالم بالاضافة للمخرج والمنتج الكبير حلمى رفلة وشركات التوزيع زى دولار فيلم كل هؤلاء وقفوا بجواري".

استكملت: سأتناول رحلتى وما لا يعرفه الناس وكيف كان وقتها تحضير النجم وتأهيله للاستمرار لفترة طويلة كفنانة ونجمة مش بس تطلع فيلم وتختفي، وهحكى عن كل الناس اللى وقفوا معايا فى كل أعمالى زى رابعة العدوية وكيفية الإلقاء والمناجاة.

وحول أسباب اختيارها للإذاعة قالت نبيلة عبيد: "الفكرة منذ ثلاث سنوات لكن الفرصة جاءت الآن، وهحكى بطبيعتى وبأريحية شديدة".