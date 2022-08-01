شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر إطلاق النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق بعد قليل المؤتمر الصحفى الذى تعقده نقابة المهن التمثيلية للإعلان عن اطلاق مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى بحضور كلاً من الفنان الكبير دكتور يحيى الفخرانى رئيس المهرجان، والمخرجة الكبيرة انعام محمد على رئيس لجنة التحكيم، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وعمرو الفقى رئيس مجلس إدارة شركة pod Egypt الشركة المنظمة.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات الدكتور أشرف زكى باللجنة المنظمة لمهرجان القاهرة للإبداع الدرامي، في مقر النقابة، حيث اختارها عدد من شباب خريجى معهد فنون مسرحية للمشاركة في الأمور التنظيمية الخاصة بالمهرجان مع وجود أيضاً الفنانين أشرف طلبة وأيمن عزب، ومن الشباب عمرو امام، أحمد توفيق، ابراهيم طلبة، منار زين وأمير أبو زيد وغيرهم.

وكان النجم يحيى الفخرانى قد ظهر في صورة أمس بصحبة الفنانة نجلاء بدر وأشرف زكى وبشرى خلال احدى الاجتماعات الخاصة بالمهرجان، ونشرت نجلاء بدر صورتها من الفخرانى وعلقت عليها: أنا والعسل ياناس.. أجمل صورة أتصورتها .. لما تتصور مع الفنان والإنسان والمثقف والمبدع والخلوق والفن الجميل الدكتور يحيى الفخراني.

يذكر أن يحيى الفخرانى قدم آخر أعماله فى شهر رمضان قبل الماضى، وهو مسلسل نجيب زاهى زركش، وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.