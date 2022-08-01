شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تبيع منزلها لدفع 8 ملايين دولار ألزمتها بها المحكمة فى نزاعها مع جونى ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن أمبر هيرد، تجاهلت توجيهات من فريقها القانونى بعدم ملاحقة زوجها السابق جونى ديب، للحصول على أقصى قدر من النقود الذى كانت تستحقه بعد أن تقدموا بطلب للطلاق فى عام 2016.

إلا أن أمبر هيرد، تواجه تحديات مالية، إذ تبيع الممثلة منزلها المفضل فى كاليفورنيا، حتى تستطيع دفع المبلغ الذى الزمتها به المحكمة تعويضا لجونى ديب، وكان بإمكان "أمبر" أن تسعى للحصول على نصف أموال جونى ديب البالغة 33 مليون دولار التى صنعها من تصوير الجزء الرابع من سلسلة Pirates of the Caribbean، حيث تم تصويرها أثناء زواجهما.



منزل أمبر هيرد

لكن هيرد اختارت عدم القيام بذلك، وكتبت لفريقها القانونى بريدًا إلكترونيًا تقول فيه إنها "صادقة وتصر على كلمتها، أن الأمر لا يتعلق بالمال"، وأمرت المحكمة، هيرد بدفع مبلغ إجمالى قدره 8.3 مليون دولار لديب بعد إدانتها بالتشهير، لكنها تقول إنها لا تملك نقودًا كافية للقيام بذلك.

ربما تكون قد بدأت الآن فى جمع بعض هذه الأموال عن طريق بيع منزلها فى وادى يوكا فى صحراء كاليفورنيا مقابل 1.05 مليون دولار، ويُزعم أن هيرد اشترت المنزل فى عام 2019 من خلال شخصية موثوق بها مرتبطة بالممثلة.



أمبر هيرد

وهناك تكهنات حول قدرة هيرد على تغطية الأضرار على الفور، والتى تشمل 10 ملايين دولار كتعويضات و 350 ألف دولار تعويضات عقابية، وستتلقى أيضًا مليونى دولار من ديب فى دعوى قضائية مضادة، مما يترك لها ما يزيد قليلاً عن 8 ملايين دولار لتدبيرهم لدفعهم لطليقها.