شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفه صلاح أبو سيف وأخرج عددا من الأعمال الدينية.. ذكرى رحيل أحمد توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاثنين 1 أغسطس، ذكرى رحيل الممثل والمخرج أحمد توفيق الذى يعتبر واحداً من الممثلين الأكثر موهبة في السينما والدراما، إذ عرف بحرصه على أدق التفاصيل ولعب أدواره باحترافية شديدة، كما انه واحد من أهم المخرجين الذين أخرجوا علامات بارزة.

اكتشفه المخرج صلاح أبو سيف وقدمه للمرة الأولى في فيلم "لا وقت للحب" ثم توالت أعماله السينمائية ومنها دوره الشهير في فيلم "القاهرة 30"، اشتهر بتعاونه مع الفنان الراحل نور الشريف، وربما لا يعلم كثيرون أنه هو نفسه مخرج مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى".

طوال مسيرته أخرج العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة منها الأعمال التاريخية الدينية، مثلما حصل مع مسلسل "عمر بن عبد العزيز" الذى حقق نجاحاً كبيراً.

اشتهر ايضاً بنبله، واحترامه لزملائه، ولعل أبرز دليل على ذلك ما حدث حينما استكمل إخراج مسلسل "السقوط في بئر سبع" بعد وفاة صديقه المخرج نور الدمرداش، حيث رفض كتابة اسمه على التتر، واشترط كتابة اسم نور الدمرداش وحده فقط احتراماً له.

أخرج أيضا ً مسلسل "الحسن البصرى"، و"نور الإسلام"، "هارون الرشيد"، وكانت لديه أحلام كبيرة في اخراج أعمال دينية أكثر، وكان دائم انتقاد الرقابة بحجة شدتها في الرقابة.